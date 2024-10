Kostenoptimierte Strategien zur Dekarbonisierung waren ein weiterer Höhepunkt der Tagung. Betont wurde, dass Kapital stärker in Richtung Nachhaltigkeit fließe. Betreiber bräuchten jedoch einen Plan, Transparenz und Flexibilität, um Investoren zu überzeugen und so von günstigeren Krediten zu profitieren. Zur Dekarbonisierung dienen auch E-Fuels, die in der öffentlichen Debatte mitunter negativ gesehen würden. Diese seien künftig jedoch nicht nur im Klimaschutzkontext, sondern auch als Ausgangs- oder Rohstoffe für Kunststoffe, Lacke und Konsumgüter unverzichtbar. Diese Produkte basieren aktuell auf Erdöl. Dr. Werner Sievers forderte deshalb, dass die Gesellschaft offener für technologische Innovationen werden müsse. Die noch hohen Herstellungskosten von E-Fuels sollten als Investition in eine nachhaltige Zukunft gesehen werden.



Am zweiten Tag gab es Vorträge zu EMR-Technik, Prozesssicherheit, Werkstofftechnik sowie Mechanik und Verfahrenstechnik. Dabei wurde die Problematik von PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen), der sogenannten Ewigkeitschemikalien, besprochen. Aufgrund ihrer Stabilität und Persistenz können sie sich in der Umwelt und im menschlichen Körper anreichern. Für über 14.000 Verbindungen, die unter anderem in Kältemitteln, Löschschaum oder Fluorkunststoffen vorkommen, soll es gesetzliche Beschränkungen geben. Die IGR setzt sich deshalb für herstellerneutrale Spezifikationen ein, prüft PFAS-Alternativen und betont, dass es bislang keine adäquaten Ersatzstoffe gibt. Das dürfte auch zu Herausforderungen für Wartungsintervalle und -prozesse im „Post-PFAS-Zeitalter“ führen.