Den Anfang machten Michael Heiss und Roland Laucher (beide Siemens AG Österreich): Anhand des Digitalen Produktpasses erklärten sie, wie Unternehmen Anforderungen des European Green Deal dazu nutzen können, aus einer lästigen Gesetzeserfüllung einen attraktiven Wettbewerbsvorteil zu erreichen – und damit zur grünen Transformation beizutragen. Es folgten Christof Eberst (Convergent IT) und Aleksandar Stanojevic (voestalpine BÖHLER Aerospace), die die Umsetzung der automatischen Roboterprogrammierung bei voestalpine BÖHLER vorstellten und erläuterten, welche Herausforderungen eine Zusammenarbeit zwischen Scale-ups und etablierten Herstellern mit sich bringen kann.



Lesetipp: Plattform Industrie 4.0 Österreich - Thomas Welser neuer Vorstandsvorsitzender

Der dritte Use Case drehte sich um den Einsatz von Generativer KI in einer autonomen Fabrik: Daniel Schuck (Andritz) und Christian Schwab (Microsoft) zeigten, wie mittels des METRIS-Copiloten Produktionsausfallzeiten verkürzt, sowie die Maschinenwartung verbessert werden können und welche Rolle vertrauenswürdige Datenökosysteme dabei spielen. Wie durch KI manuelle Optimierungen in der chemischen Produktion verbessert oder gar erst möglich werden und wie dadurch der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden kann, wurde mit dem Use Case von Maximilian Scherr (Arthur D. Little) anschaulich präsentiert.