Nach neun Jahren an der Vorstandsspitze verlässt Kurt Hofstädter die Plattform Industrie 4.0 Österreich und übergibt den Vorsitz an Thomas Welser. Hofstädter leitete die Geschicke der Plattform seit deren Gründung 2015. Ebenfalls aus dem Vorstand ausgeschieden ist Horst Bischof (Rektor der Technischen Universität Graz). Er übergibt an Wolfgang Kastner (Vizerektor Digitalisierung und Infrastruktur an der Technischen Universität Wien) nominiert durch die TU Austria. Als Vertreter der Großunternehmen übernimmt Harald Loos (Siemens AG Österreich) die Stelle von Hofstädter und zieht ebenfalls neu in den Vorstand ein.

Lesetipp: Plattform Industrie 4.0 stellt Roadmap für Österreich vor

"Im Namen des Vorstands und des Teams der Plattform möchte ich mich bei Kurt Hofstädter und Horst Bischof für das hohe Engagement, ihre Expertise und den maßgeblichen Anteil für den Erfolg der Plattform in den vergangenen neun Jahren herzlich bedanken. Mit Thomas Welser dürfen wir einen visionären Familienunternehmer willkommen heißen, der den Menschen in den Mittelpunkt seiner Organisation stellt und freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre. Ebenfalls freue ich mich auf die Zusammenarbeit und das zusätzliche Know-how von Harald Loos und Wolfgang Kastner im Vorstand,“ so Plattform Industrie 4.0 Österreich-Geschäftsführer Roland Sommer.