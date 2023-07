Kienegger ist aktuell als Leiterin des Geschäftsbereichs Energie bei der ÖBB-Infrastruktur AG tätig und verantwortet die Energieversorgung von täglich 6500 Zügen in Österreich. Sie spielte eine maßgebliche Rolle bei der Bewältigung der Energiekrise und der strategischen Neuausrichtung, einschließlich der Steigerung des Eigenversorgungsgrades und der Verbesserung der Energieeffizienz bei der ÖBB-Infrastruktur AG. Zuvor hatte sie über zehn Jahre lang verschiedene Managementpositionen bei der Wien Energie GmbH inne. Ihre Karriere begann sie als Projektcontrollerin bei der Robert Bosch AG Österreich und als Qualitätsassistentin bei der SAGEM Communications Österreich GmbH.



Kienegger hat an der Technischen Universität Wien Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau studiert und einen Abschluss als Diplom-Ingenieurin erworben. Sie hat sich durch ein berufsbegleitendes, internationales MBA-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien im Bereich Energiemanagement weiter spezialisiert. Kienegger wurde 1985 in Hartberg geboren, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.