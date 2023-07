Bei Siemens ist die Nachfrage nach Automatisierungstechnik groß, daher soll die Produktion im 50 Jahre alten Elektronikwerk in Erlangen um 60 Prozent gesteigert werden. Zudem ist geplant, das Areal zu erweitern. Siemens investiert in Deutschland, da das Unternehmen an die digitale Zukunft des Landes glaubt und das einzigartige wirtschaftliche Ökosystem gemeinsam auf die nächste Stufe heben möchte, so Vorstandschef Roland Busch.



Der Siemens-Chef erklärte: "Wir revolutionieren die Art und Weise, wie wir produzieren." Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lobte den Ausbau der hochmodernen Fertigung in Erlangen als Beispiel für ein starkes Industrieland mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen.



Die Ankündigung in Erlangen ist Teil der Gesamtinvestitionen von 2 Milliarden Euro, die Siemens im Juni angekündigt hat. Dabei wurde auch der Bau eines dritten Werks für Steuerungstechnik in Singapur bekannt gegeben, um den hohen Bedarf in Südostasien zu decken und sich gleichzeitig von China unabhängiger zu machen.