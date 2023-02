Richter hat in Köln das Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert, seine berufliche Laufbahn führte ihn unter anderem in die RHI AG, zum Verbund, zur ÖBB Holding, sowie zu Trenkwalder und Asamer. Zuletzt war Richter als kaufmännischer Geschäftsführer und Finanzvorstand für die oberösterreichische Engel Holding und Engel Austria GmbH tätig.

Der studierte Betriebswirt tritt seine neue Funktion in einer von Materialengpässen und hohen Kosten gebeutelten Zeit an. Zuletzt vermeldete Rosenbauer einen Verlust in Höhe von 21,4 Mio Euro in den ersten drei Quartalen 2022. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres war noch einen Gewinn von 7,6 Mio. Euro eingefahren worden. Unter der neuen Führung läuft nun ein Restrukturierungsprogramm.



Christian Reisinger, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Rosenbauer International AG, zeigt sich ob der Neubesetzung zuversichtlich: „Wir freuen uns, dass wir mit Markus Richter einen ausgewiesenen Finanzexperten mit internationaler Erfahrung aus Industrie-, Dienstleistungs- und Maschinenbauunternehmen für Rosenbauer gewinnen konnten".

Sein Vorgänger, se, hat 2008 bei Rosenbauer begonnen und ist dort seit 2011 in Führungsfunktionen in den Bereichen Vertrieb und Controlling tätig. Ab September 2017 war er Finanzvorstand der Rosenbauer Gruppe und für die Bereiche Controlling, Finance, Treasury, Investor Relations, IT, Legal & Compliance, Insurance und Internal Audit verantwortlich. Im Sommer 2022 übernahm Wolf die Funktion des CEOs beim oberösterreichischen Feuerwehrausrüster.

