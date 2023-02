Der Maschinenpark teilt sich in vier Bereiche auf. Das Anwendungstechnikum für die am Standort produzierten Zweiplattengroßmaschinen der duo Baureihe, das Maschinentechnikum des Technologiezentrums für Leichtbau-Composites und das Packaging Center stehen den Kunden von ENGEL für Demonstrationen, Versuche und gemeinsame Entwicklungen zur Verfügung. Einen vierten Bereich nutzt ENGEL für die eigene Entwicklungsarbeit.

Anwendungstechnikum

Im Anwendungstechnikum stehen mehrere ENGEL duo Spritzgießmaschinen mit Schließkräften von 7000 bis 17000 kN bereit. Darunter ist auch eine 15000-kN-Großmaschine in combi M Ausführung mit Wendeplatte. Außerdem eine duo Spritzgießmaschine mit 9000 kN Schließkraft, die für den von ENGEL entwickelten Zwei-Stufen-Prozess ausgelegt ist. Mit dem neuen Verfahren macht es ENGEL möglich, Kunststoffabfälle direkt nach dem Vermahlen als Flakes im Spritzguss zu verarbeiten und damit die Energieeffizienz im Kunststoffrecycling deutlich zu steigern.

Technologiezentrum

Auch das Technologiezentrum für Leichtbau-Composites hat zugelegt. Zusätzlich zu einer v-duo 1700 mit vertikaler Schließeinheit stehen eine insert 130 Vertikalmaschine und eine duo 1700 Horizontalmaschine mit zwei easix Knickarmrobotern für Composite-Prozesse bereit. Alle Anlagen sind mit IR-Öfen aus der eigenen Entwicklung und Produktion von ENGEL ausgerüstet. Darüber hinaus demonstriert ENGEL im Technologiezentrum für Leichtbau-Composites ein innovatives Tapelegeverfahren.

Packaging Center

Das Packaging Center ist ein neues Angebot von ENGEL an seine KundInnen in der Verpackungsindustrie. Steigende Energiepreise, der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft und sich verändernde Konsumentenbedürfnisse stellen die Hersteller in dieser Branche vor große Herausforderungen. Im Packaging Center macht ENGEL transparent, wie sich im Hochleistungsbereich, sowohl Leistung als auch Effizienz der Produktionsanlagen noch weiter steigern und die Wettbewerbsfähigkeit sichern lassen. Das Packaging Center erstreckt sich über zwei Standorte, Schwertberg und St. Valentin. In St. Valentin stehen eine duo speed mit 9000 kN Schließkraft für die Produktion von beispielsweise Eimern und Containern mit einem hohen Rezyklatanteil sowie eine e-speed Spritzgießmaschine mit 4200 kN Schließkraft, die zum Beispiel für die Herstellung von Margarinebechern in Dünnwandtechnik eingesetzt wird, bereit.



Insgesamt bildet das neue Technikum eine Vielzahl an Spritzgießtechnologien für die unterschiedlichen Branchen, wie Automobil, Technical Moulding oder Packaging ab. Darunter Oberflächentechnologien wie foilmelt, clearmelt und DecoJect, Sandwichtechnologien wie coinjection und skinmelt, das foammelt Schaumspritzgießen, das coinmelt Spritzprägen, Mehrkomponentenprozesse im combimelt Verfahren sowie Composite-Technologien, wie organomelt und HP-RTM. Alle Maschinen sind umfangreich mit digitalen Anwendung aus dem inject 4.0 Programm von ENGEL ausgerüstet. Die Digitalisierung ist ein wichtiger Wegbereiter für die klimaneutrale Produktion. Im ENGEL Technikum wird transparent, was die digitalen Lösungen für die jeweilige Anwendung der ENGEL KundInnen leisten können.

