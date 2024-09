Der scheidende Director After Sales, Alfred Göbl, trat per Anfang September seine neue Funktion als Deployment Lead in der europäischen Organisation von Toyota Material Handling an, wo er im Zuge der ERP-Umstellung als Brücke zwischen der Zentrale und den europäischen Niederlassungen agieren wird. Peter Melin ist seit achtzehn Jahren bei Toyota Material Handling in den unterschiedlichsten Bereichen tätig und bringt umfassende Erfahrung und Know-how aus der Logistikbranche mit. Im Zuge der letzten neun Jahre lag der Fokus seines Aufgabengebiets im R&U-Business: Er war vier Jahre als Manager R&U bei der deutschen Landesgesellschaft tätig, wechselte danach in die schwedische Landesgesellschaft, wo er 2019 ins TopManagement als Director R&U aufstieg.

Seit Anfang September ist Melin nun in einer Doppelfunktion im Top-Management tätig. "Mein Bestreben ist es, durch eine engmaschige Zusammenarbeit und optimale Prozesse zwischen dem Service- und Vertriebsteam, unser oberstes Ziel – Servicequalität und Kundenzufriedenheit – weiter auszubauen,“ freut sich Melin auf seine neuen Aufgaben und ergänzt „Im Gebraucht- und Mietgerätemarkt wird mein Fokus auf der Umsetzung der Nachhaltigkeitsbestrebungen des Konzerns auf nationaler Ebene sowie auf der Entwicklung innovativer Konzepte für den Gebrauchtgerätemarkt liegen.“