Im Rahmen dieses Projekts verstärkt Toyota Material Handling Europe seine Bemühungen um die Rekrutierung von Spitzenkräften in diesen Bereichen, um seine Forschungs- und Entwicklungsteams in ganz Europa zu stärken und auszubauen. Der Auf- und Ausbau leistungsstarker Teams in diesem Bereich ist entscheidend, um mit den Herausforderungen und der rasanten technologischen Entwicklung der Branche Schritt halten zu können. Nur so ist es möglich, innovative Produkte, Dienstleistungen und Lösungen schnell auf den Markt zu bringen, um das Kundenerlebnis zu bereichern bzw. kontinuierlich zu optimieren.

"Wir sind bestrebt, Innovationen voranzutreiben und die Zukunft der Materialtransporttechnologien zu gestalten“, sagt Johan Brynås, Leiter Forschung und Innovation. „In unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung können engagierte Talente über den gesamten Lebenszyklus hinweg an innovativen Produkten arbeiten und zwar beginnend bei Konzept und Design über die Produktion bis hin zur Umsetzung vor Ort – immer mit dem Ziel vor Augen Spitzenlösungen zu entwickeln.“