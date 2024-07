Pfarrwaller nimmt dies zum Anlass, sich bei allen Kunden, Lieferanten und anderen Marktteilnehmenden für die Zusammenarbeit, das Vertrauen und die gemeinsamen Aktivitäten zu bedanken. „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht in dieser spannenden, sich schnell entwickelnden, zukunftsorientierten Branche zu arbeiten, diese mitzugestalten und auch weiterzuentwickeln – denn: die Zukunft ist elektrisch“, so Pfarrwaller. „Danke auch an all meine REXEL Kollegen – welche jeden Tag tolle Arbeit leisten – für die gemeinsame Zeit, die Zusammenarbeit, die Unterstützung und Kollegialität. Ich wünsche Thomas viel Erfolg, ich freue mich, meine Verantwortung an ihn übertragen zu dürfen“, betont er.

Pfarrwaller bleibt noch einige Zeit für die REXEL Gruppe aktiv. Er ist weiterhin als Geschäftsführer der REXEL Central Europe Holding in Wien tätig und für den Cluster Deutschland, Österreich, Schweiz sowie Slowenien verantwortlich. Damit ist er auch Mitglied des globalen Executive Committees der REXEL Gruppe. Auch in seiner Rolle als gewählter Bundesgremialobmann des Elektro- und Einrichtungsfachhandels in der WKO wird er sich weiter für die Branche engagieren