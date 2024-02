"Ich freue mich sehr, ab Juni Teil von Rexel Austria zu sein", sagt Thomas Stadlhofer. "Die Vorfreude ist groß, ein bereits erfolgreiches und dynamisches 700- köpfiges Team zu führen. Mein Ziel wird es sein, die Kundenbedürfnisse mit erstklassigen Energielösungen, sowie einer starken Expertise im Bereich Elektrifizierungsprodukten und -lösungen zu erfüllen. Ich danke Robert Pfarrwaller für die Übergabe dieses erfolgreichen Unternehmens und dem Management Team von REXEL für das Vertrauen in meine Fähigkeiten an den Erfolg anzuschließen."

Stadlhofer ist seit 2023 Mitglied des Vorstands der Frauenthal Holding und seit 2018 CEO der in Wien ansässigen Frauenthal Handel Gruppe, die er nun verlässt. Er hat seine Expertise in Supply Chain, sowie seine Führungserfahrung in den Positionen bei der Österreichischen Post und der Frauenthal Handel Gruppe, aufgebaut. In den letzten Jahren konnte er die Marktführerschaft der Frauenthal Handel Gruppe durch den erfolgreichen Ausbau der Technologiekompetenz und der Großhandelsprozesse festigen. Sein Masterstudium hat er in Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien abgeschlossen.

Neben seiner Rolle als CEO wird Thomas Stadlhofer ab Juni auch die Vertriebsaktivitäten verantworten und die Rolle des Chief Sales Officer von Hans-Peter Ranftl übernehmen, der Anfang 2025 in den Ruhestand gehen wird.