Wechsel in der Geschäftsführung von Rittal International: Ulrich Engenhardt ist seit 1. Juni 2023 neuer 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗨𝗻𝗶𝘁𝘀 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 (𝗖𝗕𝗢). Der 49-Jährige verantwortet den weltweiten Ausbau der Geschäftsbereiche beim Systemanbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur sowie Software & Service. Engenhardt verfügt über eine langjährige Managementerfahrung in mittelständischen Unternehmen im Maschinenbau, der Automotive-Branche und der Medizintechnik. Zuletzt war er als Executive Vice President für die Business Unit Professional Products bei der Alfred Kärcher SE & Co. KG tätig. Davor war er Produkt Manager Neuro bei Synthes in der Schweiz und machte außerdem einen kurzen Abstecher ins Produktmanagement von Daimler.

Engenhardt äußerte sich zu seiner neuen Aufgabe: "Ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist der gesamtheitliche Ansatz entlang der Wertschöpfungskette unserer Kunden. Mit der Kombination von Hardware und Software können wir ihnen helfen, aktuelle Themen wie Energieeffizienz und Produktivität schneller und besser zu lösen - gerade heute eine große Herausforderung und eine Chance."



Ulrich Engenhardt tritt die Nachfolge von Uwe Scharf an, der innerhalb der Geschäftsführung von Rittal die Leitung des Rittal Vertriebs Deutschland übernimmt.