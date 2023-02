Michael Rochel wurde mit 1. April 2022 zum Geschäftsführer der Alfred Kärcher GmbH in Österreich ernannt und tritt damit die Nachfolge von Michael T. Grüssinger an.

Rochel hat einen Universitätsabschluss in Wirtschaft und Unternehmertum von der Fachhochschule Wien. Durch seine langjährige Tätigkeit u.a. in verschiedenen Bereichen der T-Mobile Austria GmbH, bringt er viel Fachwissen und Managementerfahrung mit. „Die spannende Aufgabe bei Kärcher hat mich sofort begeistert, zumal ich aus meiner beruflichen Vergangenheit einige klare Anknüpfungspunkte entdeckt habe und ich mich mit den leistungsfähigen Produkten und der sehr bekannten Marke stark identifizieren kann“, sagt Rochel. „Außerdem besitzt Kärcher Österreich nicht nur in der gesamten heimischen Reinigungsbranche einen exzellenten Ruf, sondern auch in der internationalen Kärcher Familie. Unser oberster Anspruch ist es in Zukunft, den Privat- und Firmenkunden auch weiterhin das Beste aus der Welt von Kärcher zu bieten“, führt Rochel fort.

