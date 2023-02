Individuelle Bestellungen online

Verschiedenste individuelle Lösungen sind möglich. Beim Vorbereiten des Schaltschranks für die mechanische Bearbeitung kann der RiPanel User auf Wunsch auch auf vordefinierte Bohrbilder und Ausbrüche zurückgreifen. Das Platzieren der Ausbrüche erfolgt nun übersichtlich in 3D. So sieht der User immer genau, wo seine Ausbrüche im Verhältnis zu anderen Bauteilen des Schranks liegen. Eine mitlaufende Stückliste der ausgewählten Komponenten zeigt an, welche Teile ausgewählt wurden und gibt Aufschluss über die Gesamtkosten. Der Nutzer sieht jederzeit während der Konfiguration, was seine aktuelle Zusammenstellung kostet, nicht nur bei einer Serienbestellung, sondern auch bei Fertigung inkl. Montage.

Durch transparente Kosten wird die Entscheidung zwischen verschiedenen Varianten vereinfacht. Per Klick kann man die Bestellung der benötigten Teile im Rittal Online-Shop auslösen. Falls es schnell gehen muss profitieren KundInnen von dem 24/48h-Lieferservice. Integrierte Plausibilitätsprüfungen verhindern bereits in der Planungsphase mögliche Fehlbestellungen oder Fehlkonstruktionen. Nur was zusammen passt, lässt sich auch konfigurieren. Alle Daten werden in RiPanel gespeichert und sind für Folgeprojekte einfach nutzbar, auch im Fall von Modifikationen.

Automatisiert und effizient fertigen

Die Entwickler von Eplan und Rittal haben den Prozess bis in die Fertigung weitergedacht: Der virtuelle Prototyp des geplanten Schaltschranks lässt sich zur weiteren NC-Bearbeitung an Fertigungsautomaten übergeben, beispielsweise an die Perforex MT. Die Daten können auch an die neue Fertigungssteuerung RiPanel Processing Center übergeben werden.

