Ebenfalls realisiert in einem VX25 Schranksystem ist ein komplettes Energieversorgungssystem mit Wasserstofftechnologie von H2 Core Systems. Das modular konfigurierbare System kombiniert Wasserelektrolyse und Brennstoffzellen in einer Einheit. Durch den Anschluss eines externen Wasserstoffspeichers entsteht ein autarkes Energiesystem zur kurz- und langfristigen Energiespeicherung. Es ist integrierbar in alle bestehenden PV-, Wind- oder Wasserkraftanlagen.Speziell für PV-Anlagen stellt Rittal vorgedachte Konfigurationen für AC-Verteiler vor. Die Plug&Play-Lösung im AX-Kompaktgehäuse ist ausgestattet mit Wetterschutzdach und einem 185mm Schienensystem für die Stromverteilung.

Ladeinfrastruktur schnell und sicher aufbauen

Beim Thema Ladeinfrastruktur zeigt Rittal, wie standardisierte, verlässliche und schnell realisierte Systemtechnik die Mobilitätswende unterstützt. Das Unternehmen bietet passende Gehäuse-, Klimatisierungs- und Stromverteilungstechnik mit vorgedachtem System zum Aufbau von Ladeparks. Wie eine Backend-Lösung für eine Bus-Ladeinfrastruktur aussehen kann, zeigt Rittal gemeinsam mit seinem Kunden SBRS, der Schnelllader für E-Busse mit 150 kW Leistung entwickelt und in Betrieb nimmt.Ezy charge AC von Zillmer setzt beim effizienten Ausbau komplett auf das Standard-Gehäusesystem der Serie AX von Rittal setzt. Zudem zeigen Eplan und Rittal an einem Demo-Projekt mit der TH Lübeck, wie sich das lokale Verteilnetz eines Ladeparks, inklusive Ladesäulen und Energiespeichern, mit Eplan Software effizient planen lässt. Über die Eplan Cloud werden sämtliche Engineering-Schritte vom initialen Projektentwurf über das Engineering bis hin zu Instandhaltungsprozessen im späteren Betrieb verwaltet. Es wird verdeutlicht, wie Netzanschluss- sowie Wechselrichter-Technik mit Rittal Gehäuse- und Klimatisierungslösungen schnell und sicher in Betrieb gehen kann. Für Outdoor-Anwendungen zeigt Rittal die Vielfältigkeit seines Systemprogramms: Kunden finden für jeden Aufstellungsort die passende Lösung – von überdachten Backend-Systemen bis zu Solar-Wechselrichtern in der Wüste.