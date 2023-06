Die Rexel Expo feierte im Jänner 2023 ihre Premiere in Wels - und erhielt dafür durchwegs positives Feedback von den rund 4.000 Fachbesucher:innen und mehr als 130 Lieferant:innen, die am Event teilnahmen. „In jedem Fall wollten wir ein wiederkehrendes Format schaffen. Das positive Echo hat uns dazu bewogen, die REXEL expo bereits im nächsten Jänner wieder zu veranstalten. Wir haben viele Anfragen von bisherigen Aussteller:innen erhalten, dass sie nächstes Mal gerne noch mehr Fläche zur Verfügung hätten. Zudem sind wir bereits mit vielen neuen Partner:innen in Kontakt, die im Jänner 2024 dabei sein möchten“, freut sich Hans-Peter Ranftl, CSO von Rexel Austria, über den regen Zuspruch.