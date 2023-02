Der Standort in Wels wurde gewählt, um das naheliegende prämierte Logistikzentrum in Weißkirchen im Rahmen von Führungen einzubeziehen. Dorthin gelangen Teilnehmer:innen der Messe bequem per Shuttlebus. Die gesamte Expo ist auf über 10.000 m2 in vier große Technologiebereiche aufgeteilt: Basistechnologie, technologischer Alltag, nachhaltige Lösungen und digitaler Vorsprung/Services. Es werden geführte Themen-Touren angeboten, sodass sich Besucher:innen praxisbezogene Informationen von ausgewählten Industriepartner:innen holen können. Dabei gibt es vier Touren zur Auswahl: Beleuchtungslösungen, Consumer Electronics, Erneuerbare Energien und Energiemonitoring. „Beim Zusammenstellen des Programms haben wir uns bewusst gefragt, welche Tools und Services für den Arbeitsalltag unserer Kundinnen und Kunden sowie Partner:innen besonders relevant sind. Für den Alltag von heute und morgen. Ein besonderes Highlight wird die Präsentation einer absoluten Neuheit aus dem Photovoltaik-Bereich sein“, so Hans-Peter Ranftl, CSO von REXEL Austria.