Made in Austria : Produktionsarbeit in Österreich: Bleibt alles anders

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Die TU Wien erhob heuer bereits zum fünften Mal die Einschätzungen und Erwartungen von mehr als 100 Entscheidungsträgern in österreichischen Industrieunternehmen. Während die gesammelten Ergebnisse in Studienform auf dem Made in Austria IndustriePANEL am 13. Oktober diskutiert werden, darf ich hier schon jetzt einige zentrale Aussagen vorstellen.