Single Pair Ethernet wird in Zukunft einen immer höheren Stellenwert in der Automatisierung der Produktion einnehmen, da es eine kosteneffektive und robuste Lösung für die Vernetzung von Geräten in industriellen Umgebungen bietet. Um ein Beispiel zu nennen: Bereits heute fällt in einer durchschnittlichen Fabrik etwa ein Terabyte Daten pro Tag an – Tendenz steigend. Insbesondere bei der Integration von Sensoren und Aktoren sowie bei der Realisierung von Industrie 4.0-Anwendungen wird die Technologie daher entscheidend sein.

