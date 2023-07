Gerhard Stangl, bisher Geschäftsbereichsleiter Produktion im Großmaschinenwerk St. Valentin, ist seit 1. Juli 2023 als CPO in der Geschäftsführung der Engel Unternehmensgruppe tätig. „Wir freuen uns, mit Gerhard Stangl einen langjährigen Mitarbeiter mit umfassender Führungserfahrung in der Produktion für die Geschäftsführung zu gewinnen“, so CEO Stefan Engleder.



Sein Vorgänger Joachim Metzmacher, Geschäftsführer Produktion, verlässt nach 17 Jahren das Unternehmen, um seinen Ruhestand anzutreten. In seiner Funktion als CPO begleitete er in den vergangenen Jahren unter anderem das größte Investitionsprogramm in der Unternehmensgeschichte. Mehr als 375 Mio. Euro wurden in den Ausbau und die Modernisierung der weltweiten Produktionswerke investiert.

Gerhard Stangl studierte Maschinenbau an der Technischen Universität in Wien und startete 2006 als Geschäftsbereichsleiter Produktion für Klein- und Mittelmaschinen im Werk Schwertberg. Anschließend wechselte er in das Großmaschinenwerk nach St. Valentin und kehrt nun ins Stammwerk nach Schwertberg zurück.