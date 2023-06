Alexander Susanek wird zusammen mit CEO Andreas Klauser und CFO Felix Strohbichler die Verantwortung für das operative Geschäft bei Palfinger übernehmen, wie der Kranhersteller in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gab. Die Berufung von Susanek folgt auf den langjährigen Vorstand Martin Zehnder, der nach 15 Jahren sein Mandat nicht verlängert hat.



Der ehemalige Geschäftsführer der BMW Motoren in Steyr und bisheriger Leiter der Antriebsproduktion der BMW Group kann auf eine akademische Laufbahn zurückblicken, die ihn sowohl im Maschinenbau als auch im Wirtschaftsingenieurwesen an der TU München ausbildete. Darüber hinaus erwarb er an der Ludwig-Maximilians-Universität in München einen Doktortitel in Betriebswirtschaft. Seine berufliche Karriere begann er im Jahr 2005 beim Lkw-Hersteller MAN.



Bei Palfinger setzt er seine Expertise und Führungserfahrung ein, um das Unternehmen auf dem Weg zu einer globalen technologischen Spitzenposition weiter voranzutreiben. Dieser Schritt soll das Bestreben von Palfinger unterstreichen, sich den Herausforderungen der digitalen Transformation anzunehmen und innovative Lösungen für die Kranindustrie zu entwickeln.