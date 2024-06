Alexander Vitt ist seit über zwanzig Jahren bei KONE tätig und hat seitdem in verschiedenen Bereichen und Funktionen des weltweit tätigen Unternehmens im deutschsprachigen Raum, den USA und Osteuropa gewirkt. Zuletzt war er als Regionalleiter für die Region Nord innerhalb der KONE DACH-Organisation verantwortlich. Auf seiner neuen Position verantwortet Vitt Entwicklung und Wachstum von KONE in Deutschland, Österreich und der Schweiz und leitet die Geschäftsführung für alle drei Länder.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf meine neuen Aufgaben als Leiter unserer Geschäftsführung für KONE in Deutschland, Österreich und der Schweiz,“ betont Alexander Vitt. „Besonders am Herzen liegen mir neben dem Vorantreiben unseres dynamischen Wachstums in der Region auch die wichtigen Zukunftsthemen Nachhaltigkeit und Digitalisierung, in denen wir branchenführend sind. Ein weiteres zentrales Anliegen ist es, weitere Innovationspotenziale bei KONE DACH zu heben. Meinem Vorgänger Erik Kahlert danke ich für seine siebenjährige erfolgreiche Tätigkeit als Geschäftsführer und wünsche ihm alles Gute in seiner neuen globalen Funktion.“