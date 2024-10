Holger Robioneck sieht im Bereich Produktion den zunehmenden Marktdruck hinsichtlich der Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau zeitgleich als große Chance. „Inform bietet heute das führende APS-System zur Produktionsplanung an. Zukünftig möchten wir unser Produktportfolio durch den gezielten Einsatz von Cloud-Lösungen, SaaS-Vertriebsmodellen und KI-Technologien weiter ausbauen. So werden wir unseren Kunden nachhaltige Lösungen bieten, mit denen sie vorausschauend die Herausforderungen von morgen meistern“, erklärt Robioneck.

Als Diplom-Informatiker blickt er auf 20 Jahre Berufserfahrung in leitenden Positionen bei Technologie-Unternehmen wie der Soptim AG, dem Automotive-Spezialisten DSA oder dem international-tätigen Familienunternehmen Scheidt & Bachmann zurück. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen im Bereich digitaler Transformationen und Change-Management stellt er die Kunden weiterhin in den Mittelpunkt jeglichen Handelns: „Die Nähe und persönliche Beziehung zu unseren Kunden ist heute eine unserer größten Stärken, die wir auch im Zeitalter von KI und digitalen Geschäftsmodellen bewahren und weiter ausbauen werden.“



Robioneck setzt damit den erfolgreichen Weg von Andreas Gladis fort, der sich nach 33 Jahren als Bereichsleiter in den Ruhestand verabschiedet. „Andreas Gladis hat mit seinem Engagement, seiner Erfahrung und seinem Wissen unser APS-System mit entwickelt und dafür gesorgt, dass es heute zu den führenden Softwaretools zur Produktionsplanung zählt“, würdigt Inform-Geschäftsführer Peter Frerichs das berufliche Lebenswerk von Andreas Gladis.