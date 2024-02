Ist der Einsatz von KI im ET-Management nur ein Hype oder bietet die Technologie echten Mehrwert?



Schmitz: Schon heute ist der Einsatz von KI längst kein Hype mehr, sondern bietet echten Mehrwert. Mit KI lassen sich z. B. Bedarfsprognosen für Ersatzteile verbessern, da eine große Bandbreite an Daten berücksichtigt werden kann. Auch im Bestandsmanagement, der Lieferkettenoptimierung oder im Kundenservice verspricht ihr Einsatz eine große Prozessverbesserung und Kostensenkung. Zu beachten ist allerdings, dass der erfolgreiche Einsatz von KI eine sorgfältige Problemanalyse voraussetzt. Die richtigen Daten müssen in guter Qualität zur Verfügung stehen. Zudem muss die Lösung sorgfältig in die Prozesse des Unternehmens integriert werden und an dessen spezifische Anforderungen angepasst sein. Ist das gegeben, werden KI und ihre Anwendung einen enormen Beitrag zur Effizienzsteigerung in verschiedenen Geschäftsbereichen leisten und neue Wege in der Wertschöpfung eröffnen.



Wo bestehen heute noch Grenzen in Bezug auf den Einsatz von KI?



Schmitz: Neben dem großen Thema des ethischen Gebrauchs und des Datenschutzes liegen die Herausforderungen auf der einen Seite in der Datenverfügbarkeit und in der Datenqualität. Üblicherweise benötigen die Anwendungen sehr viele, qualitativ hochwertige Daten. Wie heißt es so schön: Die drei Säulen der KI sind Daten, Daten und Daten. Darüber hinaus kann die Integration in bestehende IT-Systemen eine Hürde darstellen. Und nicht zuletzt bleibt der menschliche Faktor von größter Bedeutung. KI kann viele Aufgaben automatisieren und Entscheidungen vorbereiten, aber menschliche Expertise ist weiterhin entscheidend, insbesondere wenn es um komplexe Problemlösungen, strategische Entscheidungen und die Beurteilung von unvorhersehbaren Ereignissen geht. Ich halte einen reibungslosen Mensch-Maschine-Übergang für erfolgskritisch. Was aber absehbar bleibt ist, dass KI nicht gänzlich und allein jegliche Aufgabe übernehmen kann. Der Technik fehlen heute noch drei Eigenschaften oder Fähigkeiten: Kontext, Kollaboration und Bewusstsein.