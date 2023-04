Die BesucherInnen der Moulding Expo können sich in Stuttgart ein Bild über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Komponenten, Einbauteile und Zubehör für den Werkzeug-, Modell- und Formenbau machen. Für Christen J. Merkle, Geschäftsführer der AHP Merkle GmbH, hat die Veranstaltung den Status einer Leitmesse: "Alle zwei Jahre treffen wir hier die Branchen, mit denen wir 60 Prozent unseres Umsatzes erzielen. In diesem Jahr zeigen wir einen bunten Strauß an Neuheiten wie beispielsweise den Einbauzylinder EBZ, intelligente Sensoren, den ECO-line Hybridzylinder aus Stahl und Aluminium oder den Zweistufenauswerfer“.



Auch die Meusburger Georg GmbH & Co KG hat sich für die Moulding Expo angemeldet. Als Komplettanbieter stellt das Unternehmen Normalien für den Werkzeug- und Formenbau her. „Wir bieten Produkte und Online-Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Besucher der Moulding Expo können unser etabliertes Produktsortiment von Platten über Einbauteile, kundenspezifische Bearbeitung, Heißkanaltechnik und -regelung sowie Werkstattbedarf und unsere digitalen Services kennenlernen“, so Markus Jenny, Technologiemanagement Formenbau bei der Meusburger Georg GmbH & Co KG.



Die Oerlikon HRSflow GmbH hat sich auf Heißkanallösungen von 5 Gramm bis 50 Kilogramm spezialisiert. „An unserem Stand bieten wir einen Überblick über Lösungen für Multikavitäten-Anwendungen, Dünnwand- Anwendungen in der Verpackungsindustrie, Lösungen für kleine Schußgewicht im Bereich hoch technischer Kunststoffanwendungen sowie Familienwerkzeuge und Funktionsfolienhinterspritzungen“, fasst Stephan Berz, Vice President Sales Oerlikon HRSflow & General Manager HRSflow GmbH (Niederlassung DACH), zusammen.