Der Integration von IT und OT wird auch auf der SPS immer mehr Platz eingeräumt; der Gemeinschaftsstand "Automation meets IT" in Halle 6 wird mit mindestens 24 Firmen größer sein als je zuvor. Auch junge Unternehmen erhalten die Möglichkeit, sich an einem gemeinsamen Stand in Halle 8 zu präsentieren.

Das Vortragsprogramm auf der Messe, dass laut Veranstalter im letzten Jahr sehr gut angenommen wurde, wird diesmal in den Hallen 3, 6 und 8 über die Bühne gehen. Hier reichen die Themenbereiche von Industrie 4.0 und Industrielle Kommunikation über Safety & Security bis hin zu Innovationen im Bereich der Sensorik und Antriebe. Im Vorjahr lockten die Themen Sensordaten in der IT, Standardisierung des Digitalen Zwillings und Dynamische Safety besonders viele Besucher:innen in die Foren.