Fraunhofer Austria : Martin Riester wird neuer Center-Leiter für Nachhaltige Produktion und Logistik

Am Fraunhofer Austria Center für Nachhaltige Produktion und Logistik forscht man an der Wertschöpfungsoptimierung in Produktionsnetzwerken und behält dabei auch das Thema Nachhaltigkeit im Blick. Nachdem der bisherige Center-Leiter Sebastian Schlund in die Geschäftsführung von Fraunhofer Austria aufgestiegen ist, folgt ihm Martin Riester in dieser Funktion nach.