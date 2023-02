Seine berufliche Karriere hatte Markus Wolfram als Techniker bei WITTMANN begonnen, wo ihm schließlich die Position des International Sales Manager für Schüttguttechnik übertragen worden war. Nachdem er für eine Zeit lang tiefere Einblicke in eine andere Industriesparte nehmen konnte, kehrte Markus Wolfram dorthin zurück, wo immer eines seiner größten Interessen gelegen hatte: die Kunststoff verarbeitende Industrie – folglich führte ihn sein Weg wieder zu WITTMANN. Insgesamt hat er bis heute 18 Jahre mit WITTMANN zusammengearbeitet. Er wird vom Wiener Headquarter der Gruppe aus tätig sein und direkt der Geschäftsführung berichten.

Wittmann ist auch in unserem Ranking aufgeführt: Die größten Maschinenbauer in Österreich 2022

Markus Wolfram erklärt: “Meine neue Rolle im Unternehmen als Head of Sales ermöglicht es mir, mit den interessantesten Innovationen und Produkten in Berührung zu kommen. Tatsächlich ist es das, worauf ich stets abziele – und genau das ist es, was WITTMANN seinen Kunden anbietet." Markus Wolfram wird auch bei der K 2022 in Düsseldorf anwesend sein, der Wittmann-Stand befindet sich in Halle 12/F23.