"Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem starken Team, das bereit ist, Veränderungen als Chance zu sehen und sich gemeinsam auf den Weg in die Zukunft zu machen“, so Schumacher. Seine Vision für CONEC ist es, das Unternehmen als globalen Innovationsführer zu etablieren. Der Fokus wird dabei auf der Stärkung der Marken CONEC und Amphenol, sowie auf Innovation und Geschwindigkeit liegen. „Durch Investitionen in neue Technologien und die gezielte Förderung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit werden wir unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern“, erklärt Schumacher. "Unser Ziel ist es, als zuverlässiger Partner für unsere Kunden weltweit dafür bekannt zu sein, nicht nur Qualität zu liefern, sondern auch zuverlässig und pünktlich mit den richtigen Produkten zu unterstützen“.

Der Standort Lippstadt spielt für Schumacher eine zentrale Rolle. „Die Weiterentwicklung des Firmensitzes in Lippstadt als Innovationsstandort ist für den langfristigen Erfolg unerlässlich“, betont er. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit seien entscheidende Faktoren, um den Herausforderungen der globalen Märkte zu begegnen. Schumacher ist überzeugt, dass ein starkes Team und eine offene Kommunikation die Basis für eine erfolgreiche Zukunft von CONEC bilden.