"Ich freue mich, gemeinsam mit über 6.000 großartigen Menschen ein Stück Österreich in die Welt zu tragen. Das Team der PIERER Mobility AG hat über Jahre bewiesen, dass es durch Innovation und Leistung zu den Besten der Welt gehört. Wenn ich an PIERER Mobility/KTM denke, kommen mir Attribute wie Emotion, Leidenschaft und Leistung in den Sinn, gepaart mit dem Willen, nicht stehen zu bleiben, sondern sich ständig verbessern zu wollen, dem Streben nach Perfektion. Umso mehr freut es mich, Teil dieser Gemeinschaft zu sein", sagt Gottfried Neumeister.