Zukünftig nehmen Unternehmen höchstwahrscheinlich vermehrt Abstand vom Just-in-Time- Prinzip. Auf Kante nähen, indem Komponenten direkt ans Band geliefert werden – also erst kurz vor Weiterverarbeitung eintreffen –, gehört wohl zunächst der Vergangenheit an. Mit erheblichen Auswirkungen auf die Lieferketten, die dazugehörige Logistik und letztlich auf die Produktionskosten. Der Trend wird daher wohl wieder zu mehr Lagerfläche zur stetigen Versorgung der Produktion gehen. So lassen sich Lieferprobleme abfangen, ohne die Gesamtproduktion nachhaltig zu gefährden. Mehr Lagerfläche bedeutet aber auch mehr Kosten, ein höherer personeller Aufwand und nicht zuletzt ein größerer Platzbedarf. Gleichzeitig treibt dies auch die Lager-Automatisierung voran – obwohl sich diese Entwicklung schon länger abzeichnet1, ist davon auszugehen, dass sie durch die aktuellen Ereignisse noch mal an Schwung gewinnt. Positive Auswirkungen auf das Performance-Level sowie Produktivitätssteigerungen, eine Kostensenkung und die Reduzierung von Fehlerpotenzialen sind die erhofften Folgen. Noch lässt sich jedoch nicht sagen, ob die kriegerischen Auseinandersetzungen einen wirklich nachhaltigen Effekt auf die Intralogistik haben. Dafür ist die Krise noch zu frisch, um tiefgreifende Veränderungen jetzt schon eindeutig abschätzen zu können. Eines ist aber sicher: Die Herausforderungen für die gesamte Logistikbranche werden nicht weniger. Ich teile aber die Auffassung, dass sich diese Schwierigkeiten mit den richtigen Strategien bewältigen lassen.“