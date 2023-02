Der D-A-CH Bereich ist immer noch und war von Anfang an ein wichtiger Absatzmarkt für das Familienunternehmen Kübler mit stetig sich verändernden Anforderungen. Jetzt übernimmt Michael Weingrill diesen Bereich und dessen Herausforderungen.



Weingrill hat seine bisherige Aufgabe als Vertriebsleiter bei Kübler Österreich nun auf den kompletten Bereich D-A-CH ausgedehnt. Bereits seit 2016 bei Kübler tätig, bringt er sowohl sein Know-How aus dem technischen Bereich als Ingenieur, als auch seine Erfahrung rund um Kübler und sein breites Produktportfolio mit. Diese Kombination hatte bereits beim Aufbau des Vertriebs und der Organisation in Österreich in den letzten Jahren erfolgreich funktioniert.



Seine Ziele im Vertrieb werden unter anderem der Ausbau der Marktanteile, der weitere Ausbau der Vertriebsorganisation des D-A-CH Gebiets im Außen- und Innendienst und die Mitarbeit an globalen Strategien sein, um Kübler noch erfolgreicher zu machen. Auch die Teilnahme an unterschiedlichen Messen mit seinem Team sei ihm wichtig, genauso wie weiterhin die Präsenz beim Kunden.

Weitere interessante Artikel über Kübler:

Wie sich Küblers neuer Branchenmanager die Antriebe der Zukunft vorstellt

Rekordumsatz bei Sensorik-Hersteller Kübler