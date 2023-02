Stefan Schubert ist bereits seit 25 Jahren im Unternehmen tätig. Nach seiner langjährigen Tätigkeit als Service Techniker, übernahm er 2015 dann die Stelle des Leiters Service und Applikation. Nun wechselte er ins Branchenmanagement und übernimmt damit eine Stelle, die es zwar bereits seit Jahren gibt, aber zuletzt unbesetzt war. Kübler bietet seit vielen Jahren eine Vielzahl an Drehgebern an - von lagerlosen, über inkrementalen, bis hin zu absoluten Drehgebern. Mit der Neubesetzung will Kübler seine Kompetenz in der Antriebtechnik weiterentwickeln.

Zwischen Effizienz und Kompaktheit

In seiner langjährigen Tätigkeit im Service-Bereich hat Schubert laut eigenen Angaben gelernt, wo die Anwendungen und auch die Erwartungen der KundInnen liegen. Die größten Herausforderungen für die Antriebe der Zukunft sieht er in der Anforderung, einerseits energieeffizient und gleichzeitig auch kompakt zu sein. "Hinzu kommen noch weitere Anforderungen wie Safety und IIoT", sagt Schubert und betont zudem die Rolle der Drehgeber: "All das kann nur funktionieren wenn auch die Drehgeber ihren Teil dazu beitragen".

Mehr als nur Sensorlieferant

Für sein Unternehmen hat er zwei Ziele im Auge: "Zum einen möchte ich Kübler nicht nur als „Sensorlieferant“ sondern vielmehr als Technologiepartner der Antriebstechnik etablieren. Und zum anderen möchte ich gemeinsam mit meinen KollegInnen, ein für die Zukunft ausgerichtetes Produktportfolio bereitstellen, das alle Facetten der Antriebstechnik bedient", so der frisch gebackene Branchenmanager.





