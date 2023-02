Die Kübler Group, führender Hersteller von Positions- und Bewegungssensorik, Übertragungstechnik sowie Zähl- und Prozesstechnik, verzeichnet im Jahr 2021 seinen bisher höchsten Umsatz und erreicht mit etwa 25% Wachstum über 80 Mio. € in der Gruppe. Und das obgleich, wie die meisten Unternehmen am Markt, auch Kübler, mit Lieferengpässen und Preissteigerungen von Materialien umgehen mussten. „Der noch höhere Auftragseingang hätte noch mehr Umsatz erlaubt, doch die weltweiten Lieferketten zeigten eine bremsende Wirkung. Dennoch konnten wir alle Produkte mit noch vertretbaren Lieferzeiten liefern“, so berichten Lothar und Gebhard Kübler, die beiden geschäftsführenden Gesellschafter, zufrieden.

Martin Huth, Geschäftsführer Vertrieb / Markom, ergänzt: „In allen Regionen weltweit sind wir gewachsen, am stärksten im DACH Bereich. Dazu beigetragen haben auch Erfolge mit einigen Leitkunden, die wir in den Vorjahren mittels der Kübler Technologiegespräche entwickelten. So haben wir beispielsweise gemeinsam mit Kunden integrierte, smarte Kübler Drehgebersysteme für neue Generationen von Asynchronmotoren entwickelt und liefern bereits beträchtliche Stückzahlen.