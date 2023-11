Schneider Electric erhielt im Industriebereich für den Raum Deutschland, Österreich und der Schweiz eine neue Geschäftsführerin. Jessica Bethune, die einen Abschluss in Wirtschaftsrecht hat, ist seit Januar 2022 im Tech-Konzern beschäftigt. Vorher hatte sie die Position des Managing Directors für das Segment Prozessautomation in der Region Mitteleuropa inne. Ihr Vorgänger Pierre Bürkle leitete von Juli 2021 bis August 2023 das Industriegeschäft in der DACH-Region. Bethune übernimmt zusätzlich zu seinen Aufgaben noch die Sparte Prozessautomatisierung. Hierbei stehen Themen wie herstellerunabhängige Automatisierung, IT-OT-Konvergenz und Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz im Fokus. Ebenfalls von Bedeutung bei der Weiterentwicklung des Industrieportfolios von Schneider Electric sind das industrial Metaverse und die Entwicklung von KI-basierten Anwendungen.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!