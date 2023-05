Die Umsetzung von Industrie 4.0-Technologien gestaltet sich aufgrund ihrer Komplexität oft schwierig, was zahlreiche Studien belegen. Schneider Electric hat deshalb mit seinen neuen Industrial Digital Transformation Services das Ziel, seinen Kunden in der Findungsphase Unterstützung zu bieten. Dabei wird der individuelle Bedarf und Nutzen von Industrie 4.0-Technologien auf Basis des jeweiligen Kunden-Business und der Marktsituation ermittelt. Marc Fromager, Senior Vice President für Industrial Automation Services bei Schneider Electric, betont die Wichtigkeit, bei der digitalen Transformation sämtliche Abteilungen und Berufsgruppen miteinzubeziehen und alle Mitarbeitenden von den gebotenen Mehrwerten profitieren zu lassen. Schneider Electric entwickelt hierfür langfristige Programme, die auf eine effektivere tägliche Arbeit der Mitarbeitenden abzielen und lokale sowie globale Expertise in Energiemanagement, Automatisierung und Software vereinen.