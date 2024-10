Die Ausstellerpräsentationen als Hauptteil der Messe werden durch ein reichhaltiges Rahmenprogramm ergänzt, bestehend aus Fachkonferenzen und Seminaren. Neu ist ein Programm am Technologiestand, an dem an konkreten praktischen Beispielen gezeigt wird, wie es Maschinenbaufirmen gelingt, produktive Technologien einzuführen. Auf der Messe wird auch das Thema Cybersicherheit behandelt. Die Expertenorganisation CyberSecurityHub hat in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Region Brno und dem Industry Cluster 4.0 eine interaktive Präsentation mit Vorführungen vorbereitet, die die von Cyberattacken ausgehenden Gefahren und die Wichtigkeit des Schutzes durch moderne Technologien in Industrie und Gesundheitswesen veranschaulichen. Die Messebesucher können auch die Vernetzungsplattform Kontakt-Kontrakt nutzen, die die Vorteile einer Messebeteiligung mit Matchmaking verbindet und im Vorfeld der Messe das Vereinbaren von Geschäftstreffen mit präzisem Zeitplan ermöglicht. Zu sehen ist auch die Packanlage Kaletech Packaging Live, und das in Live-Betrieb. Zu den traditionellen Partnern der Packanlage sind völlig neue Firmen hinzugekommen, und es erscheinen auch Marken, die vor mehreren Jahren Teil des Projekts waren. Traditionsgemäß werden auf der MSV Goldmedaillen für die besten Exponate verliehen.



Während der diesjährigen MSV gibt es die 10. Jubiläumsauflage des Forums Additive Fertigung. Hier werden hoch entwickelte, für Firmen aller Größen und auch Privatpersonen erschwingliche Methoden für professionellen 3D-Druck aus Metallen, Kunststoffen und Verbundstoffen präsentiert. Zu den Referenten gehören führende Fachleute aus den Reihen der Hersteller, Anbieter und Nutzer professioneller 3D-Drucker. Die Konferenz findet am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024 in der Rotunde des Brünner Messegeländes statt. In der angrenzenden Halle A1 ist unter der Bezeichnung 3DEXPO PRO erstmals eine erweiterte Ausstellung professioneller 3D-Drucker, 3D-Scanner und dazugehöriger Services zu sehen.