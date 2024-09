Diese Ausgabe des WPK steht im Zeichen der sogenannten dualen Transformation, also Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wieso dieses Thema?



Friedrich Bleicher: Der Begriff Industrie 4.0 leidet ja mittlerweile etwas an seiner Strahlkraft. Dennoch ist das Thema Digitalisierung in der Fertigung ein zentrales Thema, das uns noch die weiteren Jahre begleiten wird, wenn man das überhaupt zeitlich eingrenzen kann. In diese Thematik, die uns in den letzten zehn Jahren beschäftigt hat, kommt nun mehr und mehr das Umweltbewusstsein. Spätestens wenn man sich die Nachrichten ansieht, welche Wetterkapriolen es auf dem ganzen Globus gibt, muss sich die Menschheit intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Der Nachhaltigkeitsaspekt, insbesondere im Bereich der Energieversorgungssysteme für die Produktion, ist eine noch größere Herausforderung, als es die Digitalisierung darstellt. Wenn wir von der CO2-Neutralisierung der Produktion sprechen, dann wird deutlich, dass wir in Österreich beispielsweise einen signifikanten Beitrag zum nationalen CO2-Ausstoß leisten. Im Industriesektor beträgt dieser Anteil etwa ein Drittel. Da müssen wir uns bemühen, und in vielen Bereichen fehlt uns noch das Konzept dafür, wie wir vorgehen sollen. Kleine Schritte in diese Richtung sind wichtig, um Digitalisierung und Nachhaltigkeit gemeinsam anzugehen.

Eine grüne und digitale Produktion soll in der Idealvorstellung in Zukunft einen Wettbewerbsvorteil darstellen. Diese Pläne werden in der Industrie jedoch skeptisch gesehen, was diverse Studien zur Attraktivität des Produktionsstandorts Österreich belegen. Wurde hier die Rechnung ohne die Industrie gemacht?



Bleicher: Die Attraktivität des Industriestandorts Österreich ist ein heikles Thema. In den letzten zwei, drei Jahren haben wir uns mit unserer Politik nichts Gutes getan. Die hohen Inflationswerte und die damit verbundenen Steigerungen in den Kollektivvertragsabschlüssen haben den Wirtschaftsstandort sehr unattraktiv gemacht. Hinzu kommt der Bürokratismus, der immer wieder kritisiert wird und die Attraktivität des Standorts negativ beeinflusst. Natürlich kann man den Unternehmen durch schnellere Verfahren entgegenkommen, um Bewilligungen zu erhalten. Aber die Umwelt spielt hier eine wesentliche Rolle. Wenn wir davon sprechen, dass eine grüne und digitale Produktion ein Wettbewerbsvorteil sein kann, dann bedeutet das, dass energie- und ressourceneffizientes Arbeiten zu einer höheren Effizienz führt. Wenn eine Maschine produktiv arbeitet und dabei minimalen Energie- und Ressourceneinsatz benötigt, dann ist das ein klarer Vorteil. Unternehmen, die sich schon jetzt mit diesen Themen auseinandersetzen, werden besser aufgestellt sein und von den globalen Märkten profitieren. Es gibt sicher noch Herausforderungen, aber langfristig gesehen, wird sich diese Denkweise durchsetzen und zu einer besseren Wettbewerbsfähigkeit führen.