Auf der Start-up Area und während dem Pitchnext-Event präsentieren sich junge, innovative Unternehmen der Fertigungsindustrie sowie potenziellen Investoren und Kooperationspartnern. Am Karrieretag können sich Jobinteressenten über die Karrieremöglichkeiten in der AM-Industrie informieren. Für Unternehmen, die in die AM-Industrie einsteigen möchten, bieten die etablierten und täglich stattfindenden Discover3Dprinting-Seminare, die in Kooperation mit ACAM durchgeführt werden, hervorragende Einblicke und Ratschläge. Ebenso in Kooperation mit ACAM werden vier Deep Dive-Seminare veranstaltet. Diese widmen sich den Themen Industrialisierung von AM, Design für AM, Oberflächenbearbeitung sowie Materialien und Werkstoffe.



Die VDMA AG AM präsentiert auf der Additive4industry-Sonderschau mit Gemeinschaftsstand wertvolle AM-Anwendungen aus der Welt des Maschinenbaus. Das BE-AM Symposium sowie die Sonderschau thematisieren die fortschrittlichen Entwicklungen des immer wichtigeren Themas 3D-Druck in der Bauindustrie. Am Tag vor der Formnext findet außerdem der AM Innovation and Standards Summit at Formnext in Kooperation mit ASTM International statt. Zudem werden auf der Formnext die Finalisten des Hessischen Staatspreises für universelles Design auf einer Sonderschau präsentiert sowie die Gewinner im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung geehrt.