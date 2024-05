Sebastian Otto, Leiter Additive Fertigung bei ÖBB Technische Services GmbH skizziert den Einsatz von 3D Druck und die Ziele der ÖBB: "Schon heute fahren über 40.000 3D gedruckte Bauteile auf österreichischen Schienen. Wir haben bereits knapp 1.000 3D druckfähige Bauteile in unserem virtuellen Ersatzteil- und Modernisierungslager. Unser Ziel ist es, bis 2028 die Anzahl auf 5.000 digitalisierte Bauteile zu erhöhen."

Für die Zukunft plant NEVO3D die Zertifizierung von 3D-gedruckten Bauteilen in Kombination mit einer speziellen Lackierung. Dies würde die Einsatzmöglichkeiten des 3D-Drucks in der Bahnindustrie weiter ausbauen und die Implementierung beschleunigen. Neben dem Verkauf von 3D-Drucklösungen, bestehend aus 3D-Druckern, innovativen Materialien und maßgeschneiderten Prozessparametern, bietet NEVO3D auch eine umfassende Druckdienstleistung an. Mit über 20 Maschinen ermöglicht NEVO3D eine schnelle und effiziente Produktion von Einzel- und Serienteilen für Kunden in der Bahnindustrie. Die Eröffnung des neuen 3D Druckzentrums wird Anfang Juni mit einer Hausmesse in Schörfling am Attersee gefeiert.