Im Einzelnen umfasst der Auftrag elf Nahverkehrszüge mit 73 Metern Länge und 28 Züge mit 106 Metern Länge für den Einsatz in verschiedenen Bundesländern. 31 Züge mit 106 Metern Länge für den inneralpinen Fernverkehr komplettieren den ersten Abruf. Für die Zugsicherung kommt das modernste European Train Control System [ETCS] von Siemens Mobility zum Einsatz. Dieses ermöglicht im Zusammenspiel mit der entsprechenden Infrastruktur deutlich kürzere Zugfolgen, was auf stark ausgelasteten Strecken wichtig sein kann.



„Mit den 70 zusätzlichen Triebzügen setzen wir unser Investitionsprogramm in eine moderne Flotte konsequent fort. Die neuen Züge sind 160 km/h schnell und bieten erhöhten Fahrgastkomfort, verfügen über barrierefreie Einstiege, die Möglichkeit zur Fahrradmitnahme und WLAN. Zusätzlich wurde ein besonderer Fokus auf effizienten Energieverbrauch gelegt,“ betont ÖBB CEO Andreas Matthä.