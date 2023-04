Entscheidend für die intelligente und vernetzte Produktion sind auch Softwarelösungen, mit denen der industrielle Mittelstand die industrielle Transformation voranbringen kann. Entsprechend groß war laut VDMA der Besucherandrang an dessen Gemeinschaftsstand über Software und Digitalisierung. „Die Vernetzung von Softwareindustrie und Maschinenbau gewinnt immer weiter an Bedeutung, wie auch der starke Zuwachs an Ausstellern im Ausstellungsbereich Digital Ecosystems verdeutlichte. Um die digitale Transformation in der Industrie in der ganzen Breite umzusetzen, muss noch mehr in digitalen Ökosystemen gedacht werden", erklärt Claus Oetter, Geschäftsführer VDMA Software und Digitalisierung. Er deklariert Datenerfassung und -verarbeitung, Geschäftsmodelle und Datenschutz als zentrale Herausforderungen der Industrie.

Eine Kernaufgabe für die Firmen lautet dabei auch, dass ihre Maschinen und Anlagen herstellerübergreifend miteinander kommunizieren und in der Produktion reibungslos zusammenarbeiten können. Einen wichtigen Beitrag dazu liefert die VDMA-Initiative umati.