Der Begriff Work-Life-Balance ist für manche Manager ein rotes Tuch. Es wird nur verstanden, dass der Freizeitspaß im Vordergrund stünde und die Arbeit eigentlich der Fokus sein müsse. Dabei haben viele Arbeitenhmer:innen an ihre berufliche Tätigkeit einfach gewisse Erwartungen: Die Arbeit muss einen Sinn stiften und sich in die familiären Bedürfnisse einfügen.



Besonders wenn man qualifizierte Frauen bekommen und halten möchte, muss man andere Angebote machen. Leider ist die Kinderbetreuung in unserer Gesellschaft noch immer Frauensache, obwohl es dafür kein Naturgesetz gibt. Und häufig sind die Betreuungszeiten von Kindern mit den Kernarbeitszeiten in Unternehmen nicht wirklich kompatibel. Warum sollen sich also zwei Menschen daher nicht eine Stelle teilen können?