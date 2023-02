Über NGR

Die Next Generation Recyclingmaschinen GmbH (NGR) mit Sitz in Feldkirchen an der Donau wurde 1996 als Technologieanbieter- und Maschinenbauer für die Kunststoffrecyclingindustrie gegründet und hat sich zu einem der führenden Anbieter von Kunststoff-Recycling-Maschinen entwickelt. Aus Überzeugung heraus arbeitet NGR an innovativen Recyclingtechnologien für die Bereiche PIR (Post Industrial Recycling), PCR (Post Consumer Recycling) und PET Improvement. Schon relativ früh setzte das Unternehmen auf Internationalisierung und liefert nun Technologie aus Oberösterreich in die gesamte Welt. Mit Standorten in den USA, China und Malaysia ist NGR immer nahe am Kunden. Nach knapp 25 Jahren beschäftigt das Headquarter in Feldkirchen regional 170 Mitarbeiter, während in der gesamten Next Generation Group, weitere ca. 250 Beschäftigte für die Kunststoffindustrie arbeiten.



