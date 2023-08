Arbeitssicherheit : Nach Gasunfall bei AustroCel: Die Lehren aus 2021

Ein tragischer Gasunfall in der AustroCel-Anlage in Hallein am 2. Juni 2021 führte zum Tod eines Mitarbeiters. Während der Ex-Geschäftsführer des Unternehmens nun wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde, wurden drei mitangeklagte Techniker freigesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Der Vorfall legte die Notwendigkeit einer robusten Instandhaltungs- und Arbeitssicherheitsstrategie in technischen Betrieben offen.