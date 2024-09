Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG: "Mit den Veränderungen im Executive Board der Schaeffler AG richten wir das Unternehmen konsequent auf den unmittelbar bevorstehenden Zusammenschluss mit der Vitesco Technologies Group AG aus, um die hieraus resultierenden Chancen zu realisieren. Thomas Stierle wird sicherstellen, dass die Erfolgsgeschichte von Vitesco Technologies in der E-Mobilität bei Schaeffer fortgeschrieben wird. Und Dr. Jochen Schröder bringt in seine neue Rolle als CEO der Region Europa insbesondere profunde Kenntnisse der Automobilbranche mit dem Schwerpunkt Elektrifizierung ein. Ich freue mich sehr, dass wir mit Christophe Hannequin für die Rolle des Vorstands Finanzen und IT einen ausgewiesenen Finanzexperten mit umfassender internationaler Branchenerfahrung insbesondere im Automobilbereich, aber auch in weiteren Industriesegmenten gewinnen konnten. Der Aufsichtsrat freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Executive Board.“

Lesetipp: Warum Wasserstoff für Schaeffler so zukunftsträchtig ist

Thomas Stierle (54), der bei Vitesco Technologies als Vorstand die Division Electrification Solutions leitet, wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 zum Vorstand der neuen Sparte E-Mobility sowie zum ordentlichen Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG bestellt. Wie bereits zuvor kommuniziert, übernimmt Dr. Jochen Schröder (53), bislang Leiter des Unternehmensbereichs E-Mobilität in der Sparte Automotive Technologies bei Schaeffler, ebenfalls zum 1. Oktober 2024 die Rolle des CEO der Region Europa. Zudem wurde Christophe Hannequin (48) zum Vorstand Finanzen und IT und zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Schaeffler AG bestellt. Er wird seine Tätigkeit spätestens am 1. Oktober 2025 aufnehmen. Sein Vorgänger in der Funktion, Claus Bauer, wird seinen Vertrag bis zum Laufzeitende am 31. August 2025 erfüllen. Stierle verantwortet die Division Electrification Solutions bei Vitesco Technologies seit Anfang 2023. Zuvor leitete er die Bereiche Electrification Technology und Electronic Controls. Herr Stierle begann seine Karriere 1995 bei Siemens VDO und hatte dort sowie später bei der Continental Automotive GmbH verschiedene Führungspositionen in Deutschland und den USA inne. Er verfügt über einen Abschluss in Elektrotechnik der Technischen Universität Dresden.