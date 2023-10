FACTORY: Welche Industriekunden betreuen Sie, was genau bieten Sie an?

Ingeborg Freudenthaler: Wir betreuen eine breite Palette von Industriekunden in Tirol, Vorarlberg sowie im Bundesland Salzburg und bieten umfassende Entsorgungsdienstleistungen an. Zu unseren Leistungen gehören die Sammlung und Behandlung von Gewerbeabfällen in Containern und gefährlichen Abfällen sowie Absaugungen und Reinigungen von Behältern jeglicher Art. Unser Ansatz umfasst die Erstellung individueller Entsorgungskonzepte für Industrie, öffentliche Einrichtungen, Gemeinden und Gewerbe.



Welche Art von Abfällen fallen in den unterschiedlichen Sparten an?

Es können unterschiedliche Abfallarten anfallen, darunter Produktionsabfälle, Lösemittel, Reinigungsmittel oder Farben und Lacke.



Welche davon sind besonders herausfordernd in der Entsorgung?



Mit all den zuvor genannten Abfällen können wir, wenn sie entsprechend gekennzeichnet und uns in den richtigen Gebinden übergeben werden, bewährtermaßen gut arbeiten. Mitunter beschäftigen uns jedoch Fehlwürfe, wie beispielsweise Lithium-Ionen-Akkus, die leider immer wieder in Baustellabfallcontainern landen.



Wo landen Problemstoffe?

Einen Großteil der Problemstoffe behandeln wir in unseren Behandlungsanlagen hier in Inzing selbst. Jener Teil der Abfälle, welcher nicht behandelt werden kann, wird an befugte Übernehmer übergeben. Je nach gesetzlicher Vorschrift werden die Abfälle dann entsprechend weiter verwertet, etwa in dazu befugten thermischen Verwertungsanlagen.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!