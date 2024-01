Personalia : Sumitomo Drive Technologies: Florian Butzmann übernimmt erweiterte Führungsaufgaben

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Der derzeitige Kopf der SCG-Gruppe und der dazugehörigen Sumitomo Cyclo Drive Germany GmbH, Florian Butzmann, übernahm am 1. Januar 2024 zusätzlich die CEO-Position der Power Transmission & Controls Division in der EMEIA-Region. Er tritt in die Fußstapfen von Shaun Dean als CEO von PTC EMEIA, der zum Managing Director des neuen Europa-Standorts von Sumitomo Heavy Industries in Amstelveen ernannt wurde.