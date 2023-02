Robotik : Flexibles Teilehandling:

Veranstaltung am Zentrum für Produktion, Robotik & Automatisierung

ABB, Schunk und SICK werden am 23.03.2023 am Zentrum für Produktion, Robotik & Automatisierung in Innsbruck neue Technologien aus der Industrierobotik vorstellen. An acht verschiedenen Stationen können Besucher:innen zudem in die Praxis eintauchen. Hier die Details zum Event.