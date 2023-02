Mit Elektroautos können die Mitarbeiter:innen von FACC ab nächstem Jahr zur Arbeit fahren - vorausgesetzt sie bilden Fahrgemeinschaften von mindestens vier Personen.

Das Elektro-Firmenauto können sie kostenlos im Unternehmen mit Solarstrom laden. Für vier Personen wird ein VW ID.4 zur Verfügung gestellt, ab sieben Personen schafft das Unternehmen einen E-Bus an.



"Die Lebenshaltungskosten sind in letzter Zeit stark gestiegen - wir wollen mit unserer neuen E-Auto Flotte unsere Mitarbeiter:innen unterstützen und dazu beitragen, die Fahrtkosten zu reduzieren," merkte CEO Robert Machtlinger an.



Wobei die Elektro-Fahrzeuge den Mitgliedern der jeweiligen Fahrgemeinschaften auch am Wochenende zur Verfügung stehen sollen, betonte FACC in der Aussendung. Der Privatanteil für die Nutzung der Flotte betrage lediglich 20 Euro bei Nutzung eines Busses bzw. 30 Euro pro Monat bei Inanspruchnahme eines ID.4.